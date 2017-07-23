الموصل تجدد فتح ملفات نوري المالكي - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

هاجم محافظ الموصل المقال أثيل النجيفي، رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي النائب الحالي لرئيس الجمهورية، لأنه أتهم أهالي الموصل بالتسبب في سقوط مدينة الموصل على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال النجيفي لكي يتمكن المالكي من اتهام الضحية بارتكاب الجريمة، ويدعي أن أهل الموصل هم الذين سلموها لداعش، كان لا بد لمن تصدر البحث عن أسباب سقوط الموصل من الوسائل الإعلامية وكذلك لجنة تحقيق الموصل أن تخلط الإشاعات وتزيف الحقائق الثابتة وتغفل الوثائق الرسمية.

وأوضح النجيفي أن لجنة التحقيق بسقوط الموصل مسيسة ولم تعتمد على أي وثيقة رسمية معتمدة تشير إلى واقع انتشار القطاعات العسكرية في المدينة والخطة الأمنية المعدة للدفاع عنها، ولم تعرف ما الذي طبق من تلك الخطة ومن تخلف عن تطبيقها.

وأشار إلى أن اللجنة لم تطلب مواقف الحركات العسكرية التي توثق كل صغيرة وكبيرة في العمل العسكري، بما فيها حركة القطاعات وما تتعرض له من نيران أو هجوم أو انسحاب ومصدر أوامر الانسحاب والمنطقة التي تنسحب إليها والأسلحة المستخدمة وإصابات المقاتلين والعدو وجميع التفاصيل الأخرى.