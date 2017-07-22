الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية بعد اتفاق بوساطة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن الجيش السوري عن وقف الأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق اعتباراً من منتصف نهار السبت 22 يوليو 2017 بالتوقيت المحلي.

وقال بيان للجيش السوري: ” إنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق لوقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية بريف دمشق ” .

وأكد رئيس الهيئة السياسية لـ ” جيش الإسلام ” محمد علوش، التوصل لاتفاق ” تخفيف التصعيد ” في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق.

وقال علوش: ” نعم الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة ” .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت في وقت سابق اليوم أن قيادة القوات الروسية في سوريا أبرمت مع المعارضة السورية اتفاقا حول آلية عمل منطقة ” وقف التصعيد ” في الغوطة الشرقية.

وأشارت المصادر الروسية إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية، تسيير أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإجلاء أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من 22 من يوليو الجاري.

ومن بنود الاتفاق رسم الحدود الجغرافية للمنطقة موضوع الاتفاق وانتشار القوات التي ستتولى مراقبة وقف اطلاق النار.