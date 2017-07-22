ترامب: حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة " رسالة إلى العالم " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دخلت اليوم السبت، حاملة طائرات أمريكية جديدة الخدمة، ووصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها ” رسالة إلى العالم تزن 100 ألف طن ” .

وقال ترامب في مراسم مثيرة حافلة بالتقاليد العسكرية والأبهة، إن السفينة الأمريكية، التي تحمل اسم الرئيس الأمريكي بين عامي 1974 و1977 جيرالد آر فورد، ستصبح إضافة قيمة لأسطول الولايات المتحدة.

وذكر ترامب: ” أينما ذهبت هذه السفينة لتخرق الأفق سيطمئن حلفاؤنا ويرتعد أعداؤنا خوفا لأن الجميع سيعرف أن أمريكا قادمة وأن أمريكا قادمة بقوة ” .

وقال ترامب للبحارة أنهم على وشك أن يبدءوا ” مغامرة عظيمة فعلاً ” على متن السفينة.

وأضاف ” لجميع الأبطال الذين سيخدمون على متن هذه السفينة أقول: استمروا في الحراسة، احموها ودافعوا عنها، بالتوفيق وحظاً سعيداً ” .

وتحتوي السفينة، وهي الأولى ضمن فئة جديدة من حاملات الطائرات، على أسلحة نووية وتبلغ قيمتها 12.9 مليار دولار، بحسب صحيفة ” نافي تايمز ” التي تغطي شؤون البحرية الأمريكية، كما أنها تحتوي علي أحدث الأنظمة من غير المرجح نشرها لتحل محل حاملة أخرى قبل خمسة أعوام أخرى بعد فترة ” اختبارها ” ويتم خلالها حل المشاكل التي تواجه حوض بناء السفن والمهندسين وأفراد الطاقم بخصوص حاملة الطائرات.