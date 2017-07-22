بالصور.. مهرجان أبها للتسوق يدعم التجار الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان أبها للتسوق دعم التجار الشباب السعوديين بتخصيص مواقع لهم بخصومات مختلفة لعرض منتجاتهم وتوفير منصات تسويقية جماهيرية مواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتوفير بيئة جاذبة لتجارة التجزئة.

وأوضح مدير عام المهرجان ابراهيم الجارالله إدراك المهرجان لضرورة تشجيع الشباب والشابات السعوديين في دخولهم عالم التجارة ومنحهم الفرص التشجيعية وتخصيص منصات متنوعة للمحترفين التجاريين بخصومات تشجيعية ودعمهم في مجالاتهم المتنوعة.

و أشار الجارالله حرص المهرجان منذ انطلاقته قبل 19 عاما على دعم الشباب السعودي في ممارسة التجارة وتجربة البيع و الشراء المباشر والتفاوض في بيئة تجارية متنوعة.

عبدالرحمن القحطاني كان من أبرز العارضين في مجال ملابس الأطفال والذي أكد أن المشاركة في المهرجان كانت مصدر تحفيز له ولأشقائه حيث حققوا مبيعات جيدة مع توفيرهم لعروض متنوعة وخصومات تصل إلى 50% على بعض الماركات.

من جهتها قالت مها العريني أنها تشارك للعام السابع على التوالي وتقدم 5 منتجات من ابتكارها معتمدة من هيئة الغذاء والدواء تقوم بتصنيعها مع 4 سيدات تقوم بإدارتهن منذ تركها للعمل الحكومي منذ سنوات .

وبينت العريني أن الاقبال على منتجاتها حفزها لوضع علامة تجارية سعودية تضمن لها فرص اختراق الأسواق المحلية والعربية بمكونات طبيعية موثوقة.

