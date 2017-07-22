400 مواطن يحاصرون أسد في نحلة جرش - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بحث نحو 400 مواطن في منطقة الوادي ببلدة نحلة بمحافظة جرش فجر السبت، عن اسد.

وتبلغت الأجهزة الأمنية بوجود أسد في الوادي من المواطنين، وفور وصلها الى الموقع برفقة شرطة البيئة، وجدوا نحو 400 شخص من ابناء المنطقة ، قد تجمعوا بحجة محاصرة الاسد.

وأوضح المصدر انه لم يعثر على اي شيء مثير للريبة في المنطقة .

يشار إلى أن محافظة جرش تعيش من فترة على وقع اشاعات بوجود اسد في غابات المحافظة ، حيث جرت عدة عمليات تفتيش استخدمت فيها الطائرات المروحية ، دون العثور على شيء.