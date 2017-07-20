ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في زيارة خاطفة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الدفاع، برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء أمس الأربعاء في جدة.

وجاء هذا اللقاء، على هامش زيارة خاطفة لم تستغرق سوى ساعات قليلة أجراها الحريري إلى المملكة، حيث توجه مباشرة إلى جدة للقاء الأمير محمد بن سلمان، قبل أن يعود في صباح اليوم التالي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر الحريري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صورة تجمعه بولي العهد في حوار باسم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.