الثقافة تشارك بمكتبة تاريخ الجزيرة العربية في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شاركت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية في سوق عكاظ 11 “إبداع يتجدد” وذلك بمكتبة تاريخ الجزيرة العربية في سوق عكاظ التي ضمت مجموعة من الإصدارات المتعددة والمتنوعة التي تتناول في مجملها تاريخ الجزيرة العربية.

وأوضح مدير مكتبة الطائف العامة المشرف على مكتبة تاريخ الجزيرة العربية ياسر هوساوي أن الوزارة حرصت من خلال مشاركتها في سوق عكاظ في نسخته الحالية على أن تحظى بالشمولية والتنوع ، دعمًا للحراك الثقافي والإدبي الذي يتعايش مع الرسالة التي يحملها السوق.

وأفاد بأن المشاركة تضمنت موسوعات لمكة المكرمة والمدينة المنورة وعمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدتها والمساجد القديمة في المملكة التي لاتزال باقية وأثر العوامل البيئية والتقاليد الاجتماعية في عمارتها.

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام عملت على تجهيز مركزًا إعلاميًا متكاملاً لتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والمجهز بأحدث الأجهزة والإمكانات والتقنيات الحاسوبية والمكونة من 17 جهاز حاسب آلي وخمس طابعات إلكترونية ، وآلة تصوير وخدمة للإنترنت ومقر للاجتماعات وإجراء اللقاءات الإعلامية مع المسؤولين وضيوف سوق عكاظ ، إلى جانب إهداء العديد من المؤلفات والإصدارات الصوتية للزائرين.