⁠⁠⁠⁠⁠مواطن مصري يفاجأ بدعوى خلع من زوجته بدون مقدمات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تفاجأ زوج مصري بإقامة زوجته دعوى خلع ضده على الرغم أنها تعيش معه في نفس المنزل.

وقال الزوج لقاضي محكمة الأسرة: ” في أحد الأيام وأنا موجود داخل منزلي وسط زوجتي وأولادي بالمنزل سمعت طرقًا على باب الشقة، وعندما فتحت الباب فوجئت بالمحضر يبلّغني بأني مرفوع ضدي دعوى خلع من زوجتي، وأن زوجتي تطلب الخلع ” .

فيما بررت الزوجة قيامها برفع دعوى قضائية ضد زوجها بأنهم يقيمون في شقة أخيها، وزوجها لا ينفق على المنزل، وينفق أمواله على ملذاته، ويرفض مغادرة المنزل.