وزير المياه: الأعلاف تستهلك 6 أضعاف القطاع السكني والتجاري - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في الوقت الذي لا يستهلك فيه القطاع السكني والتجاري أكثر من 3 مليارات متر مكعب.

وقال الوزير أن هذا الاستهلاك الكبير للمياه في الزراعة يستدعي المضي قدماً في تنفيذ ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء، من أجل الحفاظ على الموارد المائية في المملكة.