وزير المياه: الأعلاف تستهلك 6 أضعاف القطاع السكني والتجاري - صحيفة صدى الالكترونية

وزير المياه: الأعلاف تستهلك 6 أضعاف القطاع السكني والتجاري
أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في الوقت الذي لا يستهلك فيه القطاع السكني والتجاري أكثر من 3 مليارات متر مكعب.
وقال الوزير أن هذا الاستهلاك الكبير للمياه في الزراعة يستدعي المضي قدماً في تنفيذ ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء، من أجل الحفاظ على الموارد المائية في المملكة.
زائر[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب استخدام اساليب الري الحديثه في الزراعه المحوريه و معالجة مياه الصرف الصحي للاستخدام الزراعي في المملكه .
محمد[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 9 دقائق
المياة التي تستخدم للزراعه غير صالحة للشرب واهل المزارع واحيان يستخدمون المياه الجوفيه من الامطار ،
ابحثو عند هدر المياه بالقصور يامعالي الوزير بالاخص قصرك
قبل فترة طلع مقطع لقصر العثيم نوافير ومسطحات زراعيه