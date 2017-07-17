تجميد النشاط الرياضي بالسنغال بعد وفاة 8 أشخاص في ملعب كرة قدم - صحيفة صدى الالكترونية

داكار(صدى):

قررت الحكومة السنغالية، مساء أمس الأحد، تجميد النشاط الرياضي في البلاد في أعقاب أحداث التدافع الجماهيري الذي شهده نهائي كأس السنغال لكرة القدم وأدى لمصرع 8 أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام سنغالية، بتجميد النشاط الكروي لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد يوم 30 يوليو الجاري، وذلك بعدما لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بسبب التدافع الذي أعقب صدامات في نهاية بطولة السنغال لكرة القدم حيث كانت نتيجة المباراة تشير لتقدم فريق استاد أمبور 2-1 أمام فريق واكام.