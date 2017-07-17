بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق العرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد القرني(صدى):

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بين مركبات عديدة على طريق العرضيات في مركز العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، اليوم الأثنين.

وباشرت الدوريات الأمنية بالعرضيات والجهات الإسعافية لها، الحادث الذي وقع بعد كبري الحفياء أو ما يسمى ” منحى الكساره ” بين مركبات عديدة نتج عنها 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى نمره العام.

ولازال طريق العرضيات مستمر في حصد الكثير من الحوادث يوميا رغم إطلاقات الاستغاثة من مواطني العرضيات لكن دون جدوى ولم تنجح ولسان حالهم يقول الى متى تستمر هذه المعاناه الالميه التى استمرت لسنوات عديده معربين عن التحرك العاجل من قبل المسؤولين عن ذلك.