 بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق العرضيات - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق العرضيات

بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بطريق العرضيات
سعيد القرني(صدى):

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم مروع بين مركبات عديدة على طريق العرضيات في مركز العرضية الشمالية بمحافظة العرضيات، اليوم الأثنين.
وباشرت الدوريات الأمنية بالعرضيات والجهات الإسعافية لها، الحادث الذي وقع بعد كبري الحفياء أو ما يسمى ” منحى الكساره ” بين مركبات عديدة نتج عنها 6 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى نمره العام.
ولازال طريق العرضيات مستمر في حصد الكثير من الحوادث يوميا رغم إطلاقات الاستغاثة من مواطني العرضيات لكن دون جدوى ولم تنجح ولسان حالهم يقول الى متى تستمر هذه المعاناه الالميه التى استمرت لسنوات عديده معربين عن التحرك العاجل من قبل المسؤولين عن ذلك.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8215 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين فيه طريق العارضيات اسمع كل يوم عن حوادثه ولا ندري وينه في
اشتهر اكثر من ديرته بسبب الحوادث

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