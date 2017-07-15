ويسلي شنايدر يفسخ عقده مع جالطة سراي التركي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد نادي جالطة سراي التركي، مساء الجمعة على فسخ تعاقده مع الهولندي ويسلي شنايدر، ليصبح اللاعب على أعتاب الرحيل للدوري الأمريكي، أو الصيني.

وأفادت صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية، أنّ شنايدر وقّع على عقد مع جالطة سراي في 2015 لمدة 3 سنوات، لكنّه فضّل فسخ تعاقده بعد عامين فقط، ومن المرجَّح أن ينضم لأحد أندية الدوري الصيني، أو الأمريكي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ نادي لوس أنجلوس يرغب في ضم شنايدر، وقدّم له عرضًا بعقد يمتد لـ3 سنوات، وراتب يصل لـ8 ملايين إسترليني، كما أنّ النادي الأمريكي يجهز له احتفالية هائلة تشبه ما قام به للإنجليزي ديفيد بيكهام في 2007.

وسبق لشنايدر اللعب مع ريال مدريد، وإنتر ميلان، وقاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم في 2010.

كان شنايدر، اقترب في وقت سابق، من العودة للدوري الإسباني عن طريق فالنسيا، أو إشبيلية، خلال الصيف الجاري، لكن الأمور لم تسر في الطريق الصحيح.