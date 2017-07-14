بالصور.. إرهاب العوامية خلفه أربعة أشقاء - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. إرهاب العوامية خلفه أربعة أشقاء
ارتبطت العمليات الارهابية في القطيف بأسماء أربعة أشقاء من عائلة القديحي جميعهم مطلوبون للجهات الأمنية، حيث تنوعت جرائمهم من ترويج المخدرات واختطاف للأبرياء والعديد من العمليات الإرهابية.
فقد تم اعتقال جاسم علي القديحي وغازي علي القديحي وقتل باسم علي القديحي، أما ميثم علي القديحي فمازال مختبئا في حي المسورة ،ينتظر لحظة القبض عليه أو مقتله
وكشفت ” العربية.نت ” في تقرير لها العلاقة بين الإرهابيين في المسورة، والأربعة الذين أعلنت الداخلية تنفيذ أحكام القصاص بحق بعضهم ، حيث كشفت صورة لباسم القديحي مع مهدي الصائغ تم تنفيذ حكم القصاص بحقه الثلاثاء الماضي، عن تلقي الإرهابيين تدريبات نوعية على يد عناصر من جماعة حزب الله اللبنانية.
ولفت التقرير إلى قيام الجهات الأمنية بالقضاء على باسم القديحي، أما المطلوب ميثم القديحي فقد أثبتت الوقائع تورطه في كثير من الجرائم الإرهابية والجنائية، وارتبط اسمه كثيراً بالإرهابي محمد العمار، حيث ظهر ميثم القديحي قبل شهرين في تسجيل مصور يهدد فيه أبناء البلدة الرافضين للإرهاب بالعمليات الانتقامية.
وأوضح التقرير تولى ميثم القديحي مسؤولية استقطاب المراقبين لعملية اختطاف قاضي القطيف محمد الجيراني وتحديدهم من ذات المنطقة التي يقطن بها الشيخ في جزيرة تاروت.
وأضاف أن ميثم التقى باثنين من الإرهابيين الذين تم تنفيذ القصاص فيهم بالقطيف وهما يوسف مشيخص ومهدي الصايغ، وانتشرت صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي في اجتماعات متتالية قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار التقرير إلى القبض على جاسم القديحي مع مهدي الصايغ الذي تم تنفيذ القصاص بحقه، وضُبِط في حوزتهما سلاحا رشاش (كلاشينكوف) ومسدس وبدلة عسكرية.
وقامت السلطات السعودية باعتقال غازي علي القديحي من بلدة العوامية، وذلك أثناء محاولة دخوله البحرين من خلال جسر الملك فهد أبريل الماضي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ارهابيين ومن اصول ارهابيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
لعنة الله عليكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
يامجرمين لا خفتو الله في بلد ولا عباد
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يمحاكم من الدنيا يا شرذمه الشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29552 ] نشر منذ 6 ساعات
علقوا رؤوسهم وسط القطيف ليكونوا عبره لبقية البقر اللي هناك ..
,,, سلموا عقولهم واستسلموا لطواغيت إيران والنتيجه خراب وإفساد في بلادهم وقتل اخوانهم ,,
,, السؤال : هل نفعوكم طواغيت إيران بشيء ،، غير الفتنه والدمار ؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
ان شاء الله قريب يعلقون البقيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
وتنقطع شجرة الشر
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
لعنبوهم يطورون لهم ديرتهم ويقتلون رجال الامن
خالد[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يلعن هذي الاشكال كلاب ايران المفروض يتم ابادة العايله كامله هذي افكار الخميني معششه في روسهم عيال المتعه لعنهم الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 6 ساعات
امين يستاهلون
مغرد[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 4 ساعات
غريبه دوريه تمشى غير مصفحه كا شفه للارهابين غريبه الا حد الا ن ما احد قدر عليهم كل يوم قتيل والله مصيبه خلو الجيش ينظف المنطقه حتى لا يمتد الى منا طق ثا نيه