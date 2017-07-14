الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض تعلن موعد المقابلات الشخصية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قررت اللجنة الإشرافية للقبول الموحّد بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض أن تبدأ القبول والمقابلات الشخصية للمقبولين، الأحد المقبل.

وقالت اللجنة أن المقابلات هي للمرشحين في الكليات الصحية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجامعة شقراء وجامعة المجمعة، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 1438 هـ.

وقال عميد القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور محمد بن غيهب الغيهب: يجب على جميع المرشحين للمقابلات ضرورة الالتزام بمواعيد المقابلة الشخصية والحضور قبل الموعد بساعة مع ضرورة إحضار ما يثبت هوية المرشح.

وأضاف: عدم حضور المرشح للمقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعاده من القبول نهائياً في الجامعات الست والكلية التقنية المشتركة بالبوابة.