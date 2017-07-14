فتوى جديدة تٌجيز للزوجة ضرب زوجها المخمور - صحيفة صدى الالكترونية

فتوى جديدة تٌجيز للزوجة ضرب زوجها المخمور
أعلن داعية مغربي خلال لقاءه بإحدى محطات الراديو المغربية ، عن فتوى جديدة تٌجيز للزوجة أن تضرب زوجها حال إقدامه على شرب الخمر والذهاب الى بيته بشكل متكرر وهو في حالة سٌكر .
ومن جانبها أوقفت السلطات المغربية، البرنامج الإذاعي لمدة شهر، بحجة أنه سيتسبب في إشعال الصراعات بين الأسر المغربية من الداخل، بدورها تناقلت وسائل الاعلام المصرية الفتوى واكد الشيخ مختار محسن، الأمين بدار الإفتاء، على جواز أن تضرب الزوجة زوجها، ولكن وفقًا لحدود شرعية معينة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29512 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
احسن
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
والصورة معبره وحلوه ههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 3 ساعات
موفقين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 2 ساعتين
حقه وما جاه 😅