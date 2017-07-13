⁠⁠⁠⁠⁠تراجع النفط بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من الامتثال لـ " أوبك " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن إعادة التوازن في السوق يمكن أن يتأخر بسبب ضعف الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج بين أعضاء ” أوبك ” .

وفي تقريرها الشهري اليوم توقعت الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد تزايد الاستهلاك في ألمانيا والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت الوكالة إن توازن سوق النفط يواجه عائقين هما الانتعاش الكبير في الإنتاج من ليبيا ونيجيريا وانخفاض معدل امتثال أعضاء ” أوبك ” لاتفاق خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.52% إلى 47.49 دولار للبرميل، وانخفض خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.55% إلى 45.24 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وذكرت الوكالة أن مخزونات الدول الصناعية في مايو ظلت فوق متوسط خمس سنوات بمقدار 266 مليون برميل منخفضة عن 300 مليون برميل فوق المتوسط في أبريل.