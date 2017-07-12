النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي أكثر من المتوقع - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتحافظ على بعض مكاسبها السابقة بعد تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية لكن بيانات تشير إلى طلب ضعيف على البنزين خففت أثر ذلك.

وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفاق ذلك بكثير التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل لكنه جاء أقل قليلا من قراءة معهد البترول الأمريكي الذي قال الثلاثاء إن المخزونات تراجعت 8.1 مليون برميل.

غير أن مخزونات الخام الأمريكية البالغة 495.4 مليون برميل ما زالت عند النصف الأعلى لمتوسط نطاق هذا الوقت من العام.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 1.6 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.1 مليون برميل لكنها تظل هي الأخرى عند النصف الأعلى من متوسط النطاق.