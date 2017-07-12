وزيرة فرنسية تٌألف كتاب عن الجنس - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أثارت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا ، جدلاً واسعاً ، عقب انتشار معلومات أن تكون هي مؤلفة كتيبات جنسية فٌكاهية مستخدمه الاسم المستعار ماري مينيللي .

وكانت قد أعلنت مصادر صحفية ، أنه يحتمل أن تكون مارلين سكيابا هي التي ألفت الكتب الجنسية: “ تجرؤوا على تكوين صداقة جنسية ” و ” كيف يمكن تحويل أي شاب إلى براد بيت خلال 30 يوما ” وغيرها.

وبينت المصادر ، أن السبب الذي دفع للشك بأن ماري مينيللي مجرد اسم مستعار، هو قول مارلين سكيابا في مقابلة في نيسان/ أبريل 2011، إنها ألفت ” كتابا عن الطلاق” لصالح دار النشر “ La Musardine ” .

يشار إلى أن مارلين سكيابا قالت في مقابلة في نيسان/ أبريل 2011، إنها ألفت “ كتابا عن الطلاق ” لصالح دار النشر “ La Musardine ”، لكن دار النشر طرحت كتابا عن الطلاق، ولكن من تأليف مينيلي، كما أن دار بيع الكتب الكندية “ Archambault ” قالت إن مؤلفة الكتاب هي سكيابا على الرغم من وجود اسم مؤلفة أخرى على غلاف الكتاب.