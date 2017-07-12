 وزيرة فرنسية تٌألف كتاب عن الجنس - صحيفة صدى الالكترونية

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وزيرة فرنسية تٌألف كتاب عن الجنس

وزيرة فرنسية تٌألف كتاب عن الجنس
باريس(صدى):

أثارت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا ، جدلاً واسعاً ، عقب انتشار معلومات أن تكون هي مؤلفة كتيبات جنسية فٌكاهية مستخدمه الاسم المستعار ماري مينيللي .

وكانت قد أعلنت مصادر صحفية ، أنه يحتمل أن تكون مارلين سكيابا هي التي ألفت الكتب الجنسية: “ تجرؤوا على تكوين صداقة جنسية ” و ” كيف يمكن تحويل أي شاب إلى براد بيت خلال 30 يوما ” وغيرها.

وبينت المصادر ، أن السبب الذي دفع للشك بأن ماري مينيللي مجرد اسم مستعار، هو قول مارلين سكيابا في مقابلة في نيسان/ أبريل 2011، إنها ألفت ” كتابا عن الطلاق” لصالح دار النشر “ La Musardine ” .

يشار إلى أن مارلين سكيابا قالت في مقابلة في نيسان/ أبريل 2011، إنها ألفت “ كتابا عن الطلاق ” لصالح دار النشر “ La Musardine ”، لكن دار النشر طرحت كتابا عن الطلاق، ولكن من تأليف مينيلي، كما أن دار بيع الكتب الكندية “ Archambault ” قالت إن مؤلفة الكتاب هي سكيابا على الرغم من وجود اسم مؤلفة أخرى على غلاف الكتاب.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 13 ساعة

ومنين طلعت بلاوي الجنس وتفنناتها إلا من باريس ؟؟

,, إذاً ويش الغريب ؟؟

[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 9 ساعات

[email protected]@قآآآآهرهم👍😎
😂😂😂😂😂😂
من الحين جميع البنود راح تعدّل😜وابشر بالفزعه حسب الخبرات😂😂😂😂😂
منور ياغالي فقدناك في رمضان
الحمدلله على سلامة رجوعك
ما شاءالله على ابو محمد افضل واحد فينا تواجد
شكله ما يتعدى النت😂😂امزح😜
كلكم عزيزين وغالين💐

[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 7 ساعات

شكلها يجيب الهم 😷

[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 7 ساعات

مو الهم الا القيلون هههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات

يامال السم اي والله

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