وزيرة فرنسية تٌألف كتاب عن الجنس - صحيفة صدى الالكترونية

وزيرة فرنسية تٌألف كتاب عن الجنس
أثارت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين سكيابا ، جدلاً واسعاً ، عقب انتشار معلومات أن تكون هي مؤلفة كتيبات جنسية فٌكاهية مستخدمه الاسم المستعار ماري مينيللي .
وكانت قد أعلنت مصادر صحفية ، أنه يحتمل أن تكون مارلين سكيابا هي التي ألفت الكتب الجنسية: “ تجرؤوا على تكوين صداقة جنسية ” و ” كيف يمكن تحويل أي شاب إلى براد بيت خلال 30 يوما ” وغيرها.
وبينت المصادر ، أن السبب الذي دفع للشك بأن ماري مينيللي مجرد اسم مستعار، هو قول مارلين سكيابا في مقابلة في نيسان/ أبريل 2011، إنها ألفت ” كتابا عن الطلاق” لصالح دار النشر “ La Musardine ” .
يشار إلى أن مارلين سكيابا قالت في مقابلة في نيسان/ أبريل 2011، إنها ألفت “ كتابا عن الطلاق ” لصالح دار النشر “ La Musardine ”، لكن دار النشر طرحت كتابا عن الطلاق، ولكن من تأليف مينيلي، كما أن دار بيع الكتب الكندية “ Archambault ” قالت إن مؤلفة الكتاب هي سكيابا على الرغم من وجود اسم مؤلفة أخرى على غلاف الكتاب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29382 ] نشر منذ 13 ساعة
ومنين طلعت بلاوي الجنس وتفنناتها إلا من باريس ؟؟
,, إذاً ويش الغريب ؟؟
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 13 ساعة
مبروك لاخلصتيه
جبيه لي اراجعه لك
وأوقع لك علية😂😂😂😂😂😂😂
ابو تركي[ عدد التعليقات: 590 ] نشر منذ 9 ساعات
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎
😂😂😂😂😂😂
من الحين جميع البنود راح تعدّل😜وابشر بالفزعه حسب الخبرات😂😂😂😂😂
منور ياغالي فقدناك في رمضان
الحمدلله على سلامة رجوعك
ما شاءالله على ابو محمد افضل واحد فينا تواجد
شكله ما يتعدى النت😂😂امزح😜
كلكم عزيزين وغالين💐
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الله يسعدك يبوتركي.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17256 ] نشر منذ 9 ساعات
أنا لو علفت معكم فرمضان كاني الحين فالهند مع ابوياسر
أدور عتق رقبة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9270 ] نشر منذ 7 ساعات
شكلها يجيب الهم 😷
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9897 ] نشر منذ 7 ساعات
مو الهم الا القيلون هههههههههههههههههههههههههههههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 5 ساعات
يامال السم اي والله
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8324 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترجموو بالعربي ابقراهه 🙈🙈☺