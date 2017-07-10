تخصيص 239 ألف مقعد لحجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت تقارير أن أسعار مقاعد حجاج الداخل، التي بلغت أعدادهم 239 ألف مقعد، تراوح بين 3477 ريال لـ«الحج المخفض» و14 ألف ريال لأعلى سعر متاح من الحملات، التي بلغ عددها 194 حملة مرخصة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن موقع «المنسك» المخصص لحجاج الداخل، فإن عدد مقاعد شريحة الأبراج 11,872 مقعداً، وعدد مقاعد البرنامج العام 198,976 مقعداً، وعدد مقاعد منخفض الكلفة 23,477 مقعداً، وعدد مقاعد البرنامج الميسر 10 آلاف مقعداً، مشيرة إلى أن عدد المقاعد تقريبي بحسب الطاقة الاستيعابية للمخيمات المخصصة لحملات الحج.

وقسمت وزارة الحج، حجاج الداخل إلى ستة أقسام، تنوعت بين منخفض الكلفة، وساكني الأبراج السكنية شرق منى، والمطلة على مشعر منى.

وكانت وزارة الحج قد حددت الأول من شهر ذي القعدة المقبل موعداً للبدء في التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك بالتسجيل، ثم اختيار الشريحة المناسبة، ثم دفع القيمة، ليحصل بعدها الحاج على تصريح الحج.