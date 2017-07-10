بالصور.. جينيسيس تطلق رسميا G90 موديل 2018 الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت علامة هيونداي الفاخرة ، جينسيس مودل G90 الجديد لعام 2018 والذي يعد واحد من الموديلات الفاخرة المميزة التي تحقق أعلى مستويات الرضا للعملاء . والسيارة التي طرحت قدمت بتغييرات بسيطة لكونها تم تحديثها بالكامل منذ اقل من عامين وشملت التغييرات الجديدة بالسيارة اضافة مصابيح أمامية LED مع توفير نظام خاص من الاضاءة الديناميكية المتكيفة في نسخة 3.3 T بريميوم.

وامتدت التغييرات لاصدار G90 5.0 ألتيمايت وأضيف لها نظام ترفيهي في المقاعد الخلفية مزود بشاشة 10.3 بوصة بجانب توفر السيارة بمشغل أقراص مدمجة وDVD وهي نفس الخاصية في النسخة السابقة 3.3 وكلاهما يتوفر له مشغل الاسطوانات في درج القفازات.

كما اضيفت لمسات أخرى خاصة في السيارة مثل اضافة الجلد النابا في المقاعد ومساند الرأس مع تطعيمات من الخشب واضافة خاصية التبريد والتسخين للمقاعد الأمامية ونظام الشحن بصورة لاسلكية للهواتف الذكية ونظام ترفيهي أساسي أمامي 12.3 بوصة للشاشة وأخيراً نظام صوتي لكسيون يتكون من 17 سماعة.

ومن حيث المواصفات الميكانيكية فالسيارة تعمل بمحرك 3.3 لتر بشاحن توربيني بقوة 365 حصان وعزم دوران 509 نيوتن.متر أو محرك 5 لتر بقوة 420 حصان وبعزم دوران 518 نيوتن.متر ويتوفر لكلا المحركين ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات .