فرناندو توريس: اتمني اللعب في أتلتيكو مدريد للابد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، أنه ” يتمنى اللعب ” بصفوف الروخيبلانكوس ” إلى الأبد ” وذلك بعد تجديد عقده معه لموسم أخر، مشيرًا إلى أنه سيخوض الموسم القادم كما لو كان ” الأخير ” .

وفي مقابلة منشورة اليوم على الموقع الالكتروني لأتلتيكو مدريد، قال توريس (33 عاما) ” أتمنى اللعب هنا إلى الأبد وأن أتمكن من إنهاء مشواري في مستوى جيد في النادي الذي أرغب في البقاء معه ” .

وأضاف توريس ” أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة لي اللعب للعام الأخير في ملعب فيسنتي كالديرون… كل مباراة لها كثير من الذكريات واحساس لم أشعر به في أي ناد أخر.. لقد كان عاما رائعا ” .

وأوضح ” أرغب كثيرا في بدء الموسم الجديد أشعر بنصيبي من المسئولية تجاه ملء الملعب الجديد (واندا ميتروبوليتانو) ” .

واختتم تصريحاته قائلا بإنه ” يجب أن نحلم بأشياء عظيمة وإيجابية… الفريق لديه حاضر جيد جدا ومستقبل رائع بمجموعة لاعبين شباب صاعدين. أرى عاما يجب أن يكون أفضل من السابق، لا أستطيع أن أراه بشكل أخر ” .