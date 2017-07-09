⁠⁠⁠⁠⁠وافد عربي يترك طفلته في مستشفى خاص بجدة لمدة عامين ويهرب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توصل فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة، لوافد من جنسية عربية، تركَ طفلته المولودة داخل مستشفى خاص بالمحافظة لمدة عامين، وسيستلم الأب طفلته من المستشفى يوم غدٍ الاثنين، مُنهياً بذلك مُعاناة المستشفى في البحث عن الأب ومخاطبة الجهات الرسمية .

وكان الوافد العربي والمتزوج من آسيوية، قد أخرجَ زوجته من مستشفى خاص بعد ولادتها لديه، تاركاً طفلته بحجة أن هناك خطأ طبيا تسببَ في مشكلة بيدها، والحقيقة تؤكد بأنها نتيجة عيب خلقي منذُ ولادتها، حيث اختفى عن الأنظار تاركاً الطفلة في حضانة المستشفى ، ورافضاً استلامها .

وأمضت الطفلة مدة عامين بالمستشفى ، وبدون أوراق ثبوتية ، وسط محاولات من قبل المستشفى للبحث عن والدها المُتهرب عن استلامها ، دون أن تتمكن من الوصول إليه وحضوره لاستلامها.