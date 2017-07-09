سفارة المملكة في الفلبين تحظر زراعة الكلى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الفلبين مجددا للمواطنين والمواطنات بأنه لا يوجد مراكز أسنان توصي بها هناك، وأن عمليات زراعة الكلى ممنوعة حسب القانون الفلبيني.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة على حسابها في تويتر رداً على استفسار أحد المتابعين، وعنونتها بـ ” إرشادات ما يخص العلاج ” ، وبينت فيها بأنه نظراً لورود استفسارات من المواطنين فيما يخص مراكز علاج الأسنان فإنه لا يوجد مراكز موصى بها من السفارة هناك، وفي ما يخص إجراء عمليات لزراعة الكلى فإن القانون الفلبيني يمنعها لغير الفلبينيين.