أسرة تستدعي مختصين لإيقاف منبه " يرن " منذ 13 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

أسرة تستدعي مختصين لإيقاف منبه ” يرن ” منذ 13 عامًا
لجأت أسرة في الآونة الأخيرة إلى شركة خاصة حتى تستخرج المنبه الذي لم يتعب من الرنين رغم مضي 13 عام على رنينه كل صباح ومساء سنوات طويلة.
وبدأت القصة الطريفة حين استعان رب العائلة، بمنبه صغير وأنزله في جوف الجدار حتى يساعده على تحديد المكان الذي يخرج منه سلك التلفزيون، لكنه لم يستطع سحبه بعد .
واعتقدت العائلة في البداية أن المنبه سيتوقف عن العمل، في غضون أشهر قليلة، بسبب نفاذ البطارية، لكنه ظل يرن لقرابة سبع دقائق خلال النهار، ولمدة مماثلة خلال فترة الليل.
وقالت العائلة التي تقطن في بيت مستقل بمدينة بيتسبورج في ولاية بنسلفانيا، إن المنبه تحول إلى شيء حميمي بالنسبة إليها، رغم الصوت الذي يصدره كل يوم وفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
اصلي مهوب منبهات ذلحين مايقوم الراقد
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
ليتك يا نوره قلتي لنا وشهو إسم البطاريه عشان نشتري زيها .
دامها تعمل 13 عام ولليوم ما خَلصت .⏰😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
بطارية القطو
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
هههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
🐱😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
صراحه عجيب 😆
هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 يوم
رجعت ام ..
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 1 يوم
اممم كيف صار شي حميمي لهم وطالبين شركه عشان تشيله ” فيس يفكر “
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 24 ساعة
طلبوا شركه يبون يطلعونه من الجدار ويحطونه في السرير على شان كذا سار حميمي يالعمانيه