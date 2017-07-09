أسرة تستدعي مختصين لإيقاف منبه " يرن " منذ 13 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لجأت أسرة في الآونة الأخيرة إلى شركة خاصة حتى تستخرج المنبه الذي لم يتعب من الرنين رغم مضي 13 عام على رنينه كل صباح ومساء سنوات طويلة.

وبدأت القصة الطريفة حين استعان رب العائلة، بمنبه صغير وأنزله في جوف الجدار حتى يساعده على تحديد المكان الذي يخرج منه سلك التلفزيون، لكنه لم يستطع سحبه بعد .

واعتقدت العائلة في البداية أن المنبه سيتوقف عن العمل، في غضون أشهر قليلة، بسبب نفاذ البطارية، لكنه ظل يرن لقرابة سبع دقائق خلال النهار، ولمدة مماثلة خلال فترة الليل.

وقالت العائلة التي تقطن في بيت مستقل بمدينة بيتسبورج في ولاية بنسلفانيا، إن المنبه تحول إلى شيء حميمي بالنسبة إليها، رغم الصوت الذي يصدره كل يوم وفقاً لصحيفة ” ميرور ” البريطانية.