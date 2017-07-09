رسالة عاجلة من إسرائيل لـ " روسيا " و  " أمريكا " - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 9 يوليو، عن أمله بأن تنظر روسيا والولايات المتحدة وتأخذ بعين الاعتبار المطالب الإسرائيلية، حول عدم إمكانية تثبيت القوات الإيرانية في سوريا ضمن تنظيم وقف الأعمال القتالية في المناطق الجنوبية الغربية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء: ” قال لي كلاهما إنهما يتفهمان الموقف الإسرائيلي وسينظران في مطالبنا “.

وكان نتنياهو بحث هذه المسألة هاتفيا مع الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.