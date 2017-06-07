هشام سليم: مراتي مدلعاني أوي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الفنان المصري هشام سليم خلال استضافته في برنامج الإعلامية شافكي المنيري عبر إذاعة « نجوم أف أم » المصرية أنه لا يحب الخروج من المنزل ويفضل المكوث بصحبة زوجته نادية الغالب.

وقال إنها تمنحه الكثير من الاهتمام وقال « مدلعاني أوي ».

وأضاف: حد يلاقي دلع وميدلعش. ربنا يخليهالي يارب. أيّ رجل يحب الدلع وهي ست جميلة جداً وشيلاني على كفوف الراحة.

وأشار إلى أنه يفضل تناول الطعام على السرير وأنه نادراً ما يفعل ذلك خارج غرفة النوم. كما لفت إلى أنّه لا يلتقي أصدقاءه كثيراً لأن بعضهم منشغل بأعماله وبعضهم الآخر مقيم خارج مصر. وقال: «احنا في زمن محدش فاضي يسأل على حد».