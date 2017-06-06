الأرصاد: طقس حار على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، طقس حار على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة مع استمرار تأثر الرؤية الأفقية بالأتربة المثارة والعوالق الترابية على مناطق «الشرقية، الرياض، نجران» تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق «القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف».

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.