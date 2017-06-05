 بالفيديو.. صلاة الميت على الشيخ «باعشن» بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. صلاة الميت على الشيخ «باعشن» بجدة

بالفيديو.. صلاة الميت على الشيخ «باعشن» بجدة
نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء موتقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصلاة الميت على الشيخ محمد باعشن أمام وخطيب مسجد الخير.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة توافد جمع غفير من المواطنين لأداء صلاة الميت على الشيخ محمد باعشن أمام وخطيب مسجد الخير.

ويذكر أن الشيخ باعشن- رحمة الله- توفي في حادث سيارة وهو في طريقه للمسجد ليؤذن لصلاة الفجر في كيلو1 اليوم الأحد التاسع من شهر رمضان الكريم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27591 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ، ويحسن عزاء ابناءه واهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يرحمه رحمة واسعه واموات المسلمين

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