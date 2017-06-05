بالفيديو.. صلاة الميت على الشيخ «باعشن» بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء موتقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصلاة الميت على الشيخ محمد باعشن أمام وخطيب مسجد الخير.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة توافد جمع غفير من المواطنين لأداء صلاة الميت على الشيخ محمد باعشن أمام وخطيب مسجد الخير.

ويذكر أن الشيخ باعشن- رحمة الله- توفي في حادث سيارة وهو في طريقه للمسجد ليؤذن لصلاة الفجر في كيلو1 اليوم الأحد التاسع من شهر رمضان الكريم.