فشل الوساطة الكويتية بين قطر ودول الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

كشفت تقارير صحفية، عن فشل الوساطة الكويتية بين قطر والأشقاء في دول الخليج، وذلك بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الكويت.

وأوضحت قناة «سكاي نيوز عربية»، أن وسائل الإعلام في البلدين أعلنت أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للكويت ولقائه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «زيارة رمضانية روتينية».

وكانت الكويت قادت جهود وساطة بين قطر وعدد من دول الخليج في أزمة سحب سفرائها من الدوحة، احتجاجا على الدور القطري في دعم جماعات معارضة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

يذكر أن جريدة الرياض، كشفت النقاب عن رسالة إعتذار أرسلها عدد من أبناء أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إساءات أمير قطر، مؤكدين رفضهم لسياسات الأمير تميم والتبرؤ من تلك السياسات قبل أن تغرق المركب بالعائلة.