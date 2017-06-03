تعرف على الأجور الخيالية لضيوف رامز تحت الأرض .. " شاروخان " الأعلى أجراً - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تحقق برامج المقالب التي يقدمها الممثل الكوميدي المصري، رامز جلال، نسب مشاهدة عالية نظرا للكم الهائل من المشاهير العرب والعالميين الحاضرين في برنامجه، وهو ما يتطلب تكلفة إنتاج عالية بلغت هذا العام ما بين 20 و100 مليون جنيه مصري، ما يعادل 5.5 مليون دولار.

وكان الممثل الهندي شاروخان الأعلى أجرا هذا العام في برنامج “رامز تحت الأرض” حيث حصل على أجر بلغ 450 ألف دولار.

وبذلك يكون شاروخان أكثر النجوم العالمية التي ظهرت مع رامز أجرا، بعدما ظهر معه العام الماضي كل من النجمين أنطونيو بانديراس وستيفن سيجال، وحصل كل منهما على أجر بلغ 150 ألف دولار.

وحصل الفنان الجزائري، الشاب خالد، على 200 ألف دولار، وحصل الفنان اللبناني، وائل كفوري، على 150 ألف جنيه مصري ما يعادل 11 ألف دولار تقريبا، وحصلت الفنانة فيفي عبده على 350 ألف جنيه، وعصام الحضري حصل على 200 ألف جنيه، ومؤمن زكريا 150 ألف جنيه، بينما حصل رمضان صبحي على 45 ألف جنيه.

ويستضيف رامز هذا العام مجموعة كبيرة من المشاهير من بينهم ريهام سعيد وعصام الحضري ومحمد الحلو، وناهد السباعي ونيللي كريم وعلا رامي، وفايز السعيد، ومحمود حميدة وظافر العابدين، ونادية الجندي وإيناس الدغيدي ورانيا يوسف وغيرهم.