الضبعان و فن «الشيلات» سهرة رمضانية على الثقافية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يناقش اليوم برنامج ” سهرة رمضانية ” والذي يبث على القناة الثقافية السعودية،في حقلة الليلة فن الشيلات،عندما يستضيف المنشد المعتزل حامد الضبعان والملحن سمير سعيد.

و ستتطرق الحلقة بداية فن الشيلات في السعودية، والأسباب التي أدت إلى انتشاره في الأونة الأخيرة، وما مدى تقبل الوسط الفني له، وكذلك طرح العوامل الفنية من حيث التوزيع الموسيقي ودخول الآلة الموسيقية.

ويبث برنامج ” سهرة رمضانية ” الذي يقدمه محمد الوشع، ونهى الحربي طيلة أيام شهر رمضان المبارك عند الساعة ١٢ ص.