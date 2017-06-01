بالفيديو.. خطة قطر السرية لمحاولة زرع عملاء لها بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

تتكشف خيوط اللعبة تدريجيًا وينقلب السحر على الساحر، وينضح إناء الخسة بما فيه، وتنفضح الألاعيب القطرية على المملكة ومحاولة زرع عملاء لها داخل الوطن ويكشف فيديو مسرب عن الطريقة التي لجأ إليها «الألعبان» حمد بن جاسم لتجنيد بعض ضعاف النفوس وزرعهم في المملكة والأسلوب المتبع في ذلك.

ولكي نعرف من هو صاحب الخطط الجهنمية لمحاولة تجنيد العملاء علينا أن نعرفه عن قرب ونراه تحت المجهر كما وصفه مؤسس المخابرات القطرية، المصري اللواء محمود منصور الذي يقول عن حمد بن جاسم صاحب الفيديو المسرب إنه كان جاسوسا للأمريكان فى الدوحة، وسىء السمعة والسلوك، ومنحرف أخلاقيا لا يعرف إلا مصلحته الشخصية.

وأضاف أن أمريكا نجحت فى زرع هذا الرجل بالعالم العربى لتحقيق مصالحها بالمنطقة، حيث كان وزيرا للخارجية وعين أمريكا فى الجامعة العربية ومجلس الوزراء العرب وأية اجتماعات تعقد كان ينقل تفاصيلها للأمريكان.

وأشار إلى أن مريكا اعتمدت على حمد بن جاسم فى استقطاب العناصر الإرهابية والقيادات الإخوانية الهاربة من بلادها للدوحة وتوزيع الأموال عليهم لتحقيق مصالح أمريكا بالمنطقة العربية، وكان حمد بن جاسم حريصا طوال الوقت على إرضاء السفير الأمريكى والبريطانى بالدوحة، ووجدت أمريكا فى ” حمد بن جاسم ” عميلا نشيطا يقدم لها المعلومات عن الدول العربية أولا بأول.

ويقول بن جاسم في المقطع المسرب الذي كشف محاولاته زرع عملاء له بالمملكة «إن علاقتنا مع السعودية إذا وجدنا الضغط السعودي زاد على الأمريكان هم يخففون الضغط علينا الإسرائيليين بسبب علاقتنا معهم».

مضيفا «يعني نخلق علاقات شخصية مع هؤلاء الناس اللي في المفاصل هذا جزء مهم في العملية، هذا وين يروحون لندن باريس سويسرا روما معروفين تشتغل عليهم سفارتنا بهدوء وهذا لا يكلف شيء» .

إن خطة حمد بن جاسم كما قال في الفيديو هو اصطياد الشاه القاصية خارج المملكة وتسليط سفارات قطر بالعواصم الغربية للعمل عليهم وتجنيدهم وصنعهم ليكونوا عملاء لها داخل المملكة، لكن يقظة المواطنين حالت دون تنفيذ الأجندة الخبيثة وشاء الله لها أن تنكشف لتكون دليلا وعنوانا على الخسة ورحم الله من قال « فإمَّا أنْ تكونَ أخى بحقِّ، فأَعرِفَ منكَ غَثِّي من سَميني. وإلاَّ فاطَّرحني واتخذنى،عَدُوّاً أَتَّقيكَ وتَتَّقيني».

