«موديز» تخفض تصنيفات عدد من أبرز الشركات القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

خفضت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية “موديز” تصنيف عدد من أبرز شركات النفط والغاز والصناعة والعقار في قطر.

وقالت الوكالة في تقرير لها: ” خفضت موديز تصنيف راس غاز وشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال من Aa3 إلى A1. كما خفضت تصنيفات الديون المضمونة الكبرى لشركة ناقلات (للنقل البحري) من Aa3 إلى A1. وخفضت تصنيف الديون الثانوية الكبرى لشركة ناقلات من A1 إلى A2. وغيّرت النظرة للشركات الثلاث من سلبية إلى مستقرة ” .

وتأتي هذه الإجراءات بعد خفض التصنيف السيادي لقطر من Aa2 إلى Aa3، مع نظرة مستقرة بتاريخ 26 مايو، وأضافت الوكالة أن ذلك يعكس أن راس غاز وراس لفان وناقلات هي شركات ذات صلات حكومية. وحول دوافع تخفيض تصنيف تلك الشركات، قالت ” موديز ” إنها تفترض أنه في حال وقوع الاحتمال غير المرجح بأن تواجه تلك الشركات أزمات، ستقدم حكومة قطر لها دعماً استثنائياً لتفادي التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

كما خفضت “موديز” تصنيف شركة قطر للبترول من Aa2 إلى Aa3 وشركة صناعات قطر من Aa3 إلى A1، وغيرت النظرة للشركتين من مستقرة إلى سلبية.

وبالتزامن مع ذلك، خفضت أيضاً تصنيف شركة ” ديار للتمويل ” ، المملوكة لشركة الديار القطرية من Aa2 إلى Aa3، مع نظرة مستقرة.

أما فيما يتعلق ببنك قطر الوطني، أكدت ” موديز ” تصنيفها لودائعه طويلة الأجل عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقرة، رغم أنها خفضت في ذات الوقت، تصنيفها لقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته طويلة الأمد من Aa2 إلى Aa3.