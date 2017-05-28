داعش تشن هجوما جنوب كركوك والبيشمركة ترد بقوة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

صدت قوات البيشمركة، هجوماً لتنظيم داعش غربي قضاء طوز خرماتو جنوب كركوك 250 كلم شمال بغداد، اليوم الأحد، وفق لمصادرفي قوات البيشمركة الكردية العراقية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ” مجموعة من عناصر داعش شنت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية هجوما ًعلى قوة من البيشمركة، ودارت اشتباكات بين الطرفين في منطقة الحليوه الواقعة غرب قضاء طوز خرماتو التي تضم مطاراً تتخذه البيشمركة مقراً لها ” ، مشيرة إلى أن الهجوم الذي بدأ بعد منتصف ليلة أمس واستمر حتى فجر اليوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر البيشمركة، بينهم آمر القوة، بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادرأن قوات البيشمركة تقوم حاليا بعمليات تمشيط للمنطقة لملاحقة عناصر داعش الذين تسللوا لها .