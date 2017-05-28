إعلان أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الموظف الإداري المتميز بتعليم الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أقر المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، أسماء الفائزين والفائزات بجائزة الموظف الإداري المتميز لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للبنين والبنات.

وأوضح المدير العام أن الجائزة تهدف إلى تكريم الكفاءات المتميزة ودعم روح التنافس وسيتم تكريم الفائزين بالمسابقة خلال مناسبة خاصة

وأشار أمين الجائزة رئيس قسم التطوير الإداري محمد بن سعيد علاف إلى أن اختيار الفائزين جاء وفق أسس وشروط معينة خاصة بالجائزة والتي اشترك بها 2000 موظف وموظفة من كافة الأقسام والإدارات ومكاتب التعليم وتم توزيع الجائزة على فائز واحد وهو الموظف عبدالعزيز أحمد الزهراني من إدارة شؤون المباني – قسم النظافة ثلاث فائزات هن الموظفة حصة بنت عبدالله الزهراني من مكتب التعليم بالمندق، الموظفة جمعة عمر الغامدي من العالية بنت ظبيان، والموظفة ذهبة بنت عبدالخالق الغامدي من مدرسة أم قيس بنت محصن بحزنة.