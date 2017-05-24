المركزي الأوروبي: خروج بريطانيا لا يهدد الاستقرار المالي بمنطقة اليورو - صحيفة صدى الالكترونية

فرانكفورت(صدى):

توقع البنك المركزي الأوروبي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يهدد الاقتصاد وأسواق المال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وذكر بيان صادر عن البنك اليوم الأربعاء في فرانكفورت بمناسبة نشر تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي، أنه ” ليس من المنتظر أن يتسبب خروج بريطانيا في خطر كبير على الاستقرار المالي في منطقة اليورو ” .

وأكد البنك عن اتخاذ كافة الإجراءات الأساسية الممهِدة لخروج بريطانيا من الاتحاد وأن هناك عامين أمام الدول السبع والعشرين المتبقية بالاتحاد لتوسيع العلاقات المستقبلية بينها وبين بريطانيا وأنه من السابق لأوانه التكهن بشأن العواقب بعيدة المدى لهذه الخطوة التاريخية ” ولكن من المحتمل أن تكون آثار الخروج على الاقتصاد و الاستقرار المالي في منطقة اليورو محددة ” .