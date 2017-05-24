تعرفي على فوائد ممارسة الرياضة على حياتك الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تخفي التمارين الرياضية العديد من الفوائد التي لا تعرفها غالبية النساء، أبرزها من الناحية الجنسية.

الإستمتاع بشكلٍ أكبر خلال العلاقة

من الناحية الجنسية تساعد الرياضة النساء على التمتّع أكثر خلال العلاقة الحميمة، وذلك نظراً إلى الصحة التي توفّرها الرياضة للجسم على صعيد منحه الطاقة الكبيرة والحيوية في الحركة، ما يجعل المرأة في حالة من التحرّك السريع والفعال، ما يساهم بالتالي في تفاعلها بشكلٍ أفضل مع الزوج، فيستمتع الشريكان بالعلاقة بينهما.

الرياضة تزيد من الرغبة لدى المرأة

مع تنشيط الدورة الدموية في الجسم لدى المرأة من خلال التمارين الرياضية، يمكن للعلاقة الحميمة أن تصبح أكثر قوة وتفاعلاً، خصوصاً وأن التمارين الرياضية تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء لا سيما وأن الرياضة تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ام يزيد من قدرتها على التدفّق إلى الأعضاء التناسلية التي تعتبر أساسية في عملية إفراز هرمون الحب، ما يزيد من قدرة المرأة على التجاوب مع الرجل خلال العلاقة.

الرياضة تزيد من هرمون الحب والسعادة

من المتعارف عليه أن للتمارين الرياضية القدرة على تعزيز هرمون السعادة لدى الأشخاص الذين يتمرّنون باستمرار وهذا الأمر يعتبر مفيداً جداً على صعيد العلاقة الحميمة بين الزوجين، إذ إن الرياضة تساعد النساء على الحصول على نسبة أكثر إرتفاعاً في ما خصّ الهرمون المسؤول عن السعادة، وبالتالي يرتفع مستوى هرمون الحب الذي يزيد من سرور المرأة وحماستها للعلاقة الحميمة مع الزوج.