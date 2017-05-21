⁠⁠⁠⁠⁠الشيخ عبد الرحمن السند: عقد القمم بالرياض تجسيد لدور المملكة الريادي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إن العالم الإسلامي يواجه تحديات تتطلب جهودا هادفة، لرأب الصدع وجمع الكلمة.

وأشاد السند، بالجهود الكبيرة التي بذلها -ويبذلها- خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، متمثلة في المنجزات المتميزة التي نشاهدها ونعايشها هذه الأيام.

ولفت إلى أن خير دليل على ذلك هو استضافة المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين لثلاث قمم شارك فيها قادة وممثلون عن 55 دولة عربية وإسلامية في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تحت شعار: ” العزم يجمعنا ” ، في حدث تاريخي غير مسبوق.

وأوضح أن عقد هذه القمم في الرياض يأتي تجسيدًا للدور الريادي للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في تبني مبادرات فاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار للعالم أجمع.

وتمنى أن تؤسس هذه القمة التاريخية غير المسبوقة لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب، ونشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون؛ خدمة لحاضر ومستقبل شعوب المنطقة.