وزير المالية ينفي الاتجاه لإعادة النظر في ارتباط الريال مع الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفي محمد الجدعان وزير المالية، وجود نيه لإعادة النظر في ارتباط الريال مع الدولار، مؤكدا على عدم وجود بطء في حركة دوران النقد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قرار إعادة البدلات حقق تدفقات نقدية إضاية للنظام النقدي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الجدعان على هامش افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الثلاثاء الماضي، أنه لا يوجد ما يستدعي القلق فيما يتصل بسرعة دوران النقد، وإن الحكومة ستتدخل في حال حدوث أي صعوبات، لافتا إلى أن السيولة المالية في النظام البنكي كافية ومتوفرة بمستويات مريحة، بحسب عكاظ.