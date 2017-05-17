" هندرسون لاند " تتفوق على 8 منافسين لشراء قطعة أرض تجارية - صحيفة صدى الالكترونية

هونج كونج(صدى):

في خطوة جديدة وكبيرة، تفوقت شركة ” هندرسون لاند ” للتطوير العقاري، على ثمانية منافسين محليين بموافقتها على دفع 23.3 مليار دولار هونج كونج (3 مليارات دولار) مقابل الاستحواذ على أول قطعة أرض تجارية تبيعها الحكومة في المنطقة المركزية منذ عام 1996.

من جابنها أكدت إدارة الأراضي في بيان لها أمس، أن العرض المقدم من قبل ” هندرسون ” فاز على غيره من العروض، مشيرة إلى أن الشركة تعتزم بناء برج تجاري يحوي وحدات مكتبية، مشيرة إلى أن تستخدم قطعة الأرض المباعة بثمن غير مسبوق، كموقف للسيارات في الوقت الحالي، وترجع التكلفة الباهظة لندرة المساحات المتاحة لإنشاء المكاتب في المدينة.

يشار إلى أنه تبلغ مساحة قطعة الأرض 465 ألف قدم مربعة (المتر المربع يعادل 10.76 قدم مربعة تقريبا)، وبذلك يصل سعر القدم مربعة لحوالي 50 ألف دولار هونج كونج، والذي يقارن مع المستوى القياسي السابق المسجل في مارس/ آذار عند 39.7 ألف دولار.