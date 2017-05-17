أميرة يابانية تتخلى عن العرش للزواج برجل من العامة - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

أثار قرار الأميرة اليابانية ماكو أكبر أحفاد الإمبراطور أكيهيتو ، بالزواج من زميل جامعي سابقا لها، في زيادة المخاوف بشأن اندثار العائلة الإمبراطورية، حيث ستصبح الأميرة من العامة بعد الزواج.

وهر كي كومورو البالغ من العمر 25 عاما، خطيب الأميرة ماكو خارج مكتب المحاماة الذي يعمل به في العاصمة طوكيو بعد إعلان نبأ الخطبة، ولكن امتنعت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري التعليق عن هذا.

يٌشار إلى أنه هناك 4 ورثة فقط لعرش الأقحوان وهم شقيق للإمبراطور يبلغ من العمر 80 عاما وابنان في منتصف العمر تجاوزت زوجتاهما سن الخمسين والأمير هيساهيتو وهو حفيد للإمبراطور يبلغ من العمر 10 أعوام ، وللإمبراطور 4 أحفاد فقط وهم هيساهيتو و3 إناث هن ماكو وكاكو وأيكو ابنة ولي العهد الأمير ناروهيتو.

وانكماش عدد أفراد العائلة الإمبراطورية يعكس اتجاها أوسع في المجتمع الياباني وأثار مخاوف من أن يصبح هيساهيتو آخر أباطرة اليابان.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون، الجمعة، يسمح لأكيهيتو “83 عاما” بالتنازل عن العرش في خطوة هي الأولى لإمبراطور ياباني منذ قرابة قرنين بعدما قال في أغسطس إنه يخشى أن يمنعه كبر السن من أداء واجباته.