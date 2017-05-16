شرطة جدة تضبط المتهم بقتل أفريقي داخل شقته - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت شرطة جدة القبض علي المتهم بقتل افريقي داخل شقته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي إن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على شخص بداخل شقته.

وتبين من الفحص أن المجني عليه من جنسية أفريقية تعرض للطعن بآله حادة مما أدى لوفاته من قبل أحد الأشخاص، تم نقل الجثمان للمستشفى.

وحددت الأجهزة الأمنية هوية المتهم وضبطه من قبل الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة واتضح أنه من جنسية أفريقية في العقد الثالث من العمر، وتم الإطاحه به.