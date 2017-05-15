لجنة الشؤون الاجتماعية بالشورى تعيد النظر في نظام العمل بشكل كامل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تعكف لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإعادة النظر في نظام العمل بشكل كامل لمعالجة المادتين 77 و78، للخروج بنظام متكامل يعالج قضية هاتين المادتين.

وقال الدكتور عبدالله الفوزان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إن معالجة المادتين يتطلب من اللجنة مراجعة مواد النظام بشكل كامل بالتعاون مع الوزارة وأطراف العمل الثلاثة، مشيرا إلى أن اللجنة لم يردها أي مقترح بخصوص ما تردد عن إلغاء نظام «ساند»، بحسب عكاظ.

يذكر أن مجلس الشورى كان قد نقاش متواصل تم في مجلس الشورى حول المادتين لضبطهما بما يحفظ حق المنشأة في التخلص من العمالة التي لا تؤدي واجباتها، لكن لا تظلم الموظف الكفء بفصله تعسفياً، وذلك بعد تلقي 800 عريضة بشأن اتخاذ إجراءات تعسفية بحق مواطنين بناء على المادة 77.