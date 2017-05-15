سفارة اليابان بالمملكة تعلن استقبال طلبات المنح الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت سفارة اليابان في المملكة، استقبال الطلبات للدراسة في طوكيو ضمن برنامج منح الحكومة اليابانية للعام المقبل 2018، موضحة أن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية (MEXT) تقدم منحها الدراسية للطلبة الواعدين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت، أن هذه المنح تشمل الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم والبدلات وتذاكر رحلة السفر والعودة إلى اليابان، مشيرة إلى أنه يمكن للمرشحين الناجحين أن يأخذوا دورة تحضيرية بما في ذلك التدريب المكثف في اللغة اليابانية قبل بدء الدراسة.

وأوضحت السفارة أن من يرغب في الحصول على هذه المنح عليه إرسال الطلبات إلى السفارة اليابانية بالرياض في موعد أقصاه 20 يونيو المقبل.