رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

التقى رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد.

وذكرت الحكومة الجزائرية – في بيان لها اليوم – أن ” اللقاء سمح للمسئولين بتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم و الأمن والتنمية الاجتماعية و الاقتصادية في افريقيا اضافة الى الديناميكية الواجب اعتمادها من أجل تمكين المنظمة الافريقية من الارتقاء الى مستوى تحدياتنا ، مشيرة إلى أن الطرفين تطرقا أيضا الى الوضع بمنطقة الساحل من أجل توحيد الجهود لضمان عودة الاستقرار.

وتطرق المسئولان إلى التحولات الجارية و المرتبطة بالظرف السياسي و الاقتصادي العالمي ، وأكدا تجديد عزمهما على عدم ادخار أي جهد بهدف المساهمة في رفع كل العراقيل التي لا تزال تعترض وتيرة تنمية مجموع البلدان الافريقية و رقي شعوبها.

وحضر اللقاء وزيرا الشئون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و الشئون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.