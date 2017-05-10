وفاة المعلق المصري مصطفى الكيلاني - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توفى إلى رحمة الله المعلق المصري مصطفى الكيلاني، اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية تعرض لها وتم نقله لإحدى المستشفيات إلا أنه فارق الحياة.

وكان مصطفى الكيلاني قد عمل معلقاً لمباريات كرة القدم منذ عام 1985 واشتهر بمقولة ” يا خبر أبيض ” ، كما تولى منصب رئيس نادي الترسانة الأسبق وعمل لسنوات في قلعة الشواكيش وعضو بمجلس إدارة النادي.

ومن المنتظر تشييع الجثمان اليوم الأربعاء على أن تقام مراسم العزاء في المنطقة المجاورة لمنزله في حي ألماظة بالقاهرة.