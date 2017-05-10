بالصور.. خيركم تختتم برنامج حصانة وتكرم المشاركين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن برنامج حصانة جاء لحماية الفكر والأخلاق وترسيخ القيم المرتبطة بديننا وأمننا ووطننا لطلاب حلقات القرآن الكريم، والمعلمين والمشرفين والذي يأتي في إطار مشروع ” كيف نكون قدوة ” الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل (حفظه الله) وذلك في الحفل الختامي لبرنامج حصانة الذي نظمه مركز إشراف الجنوب يوم أمس بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وبيّن المهندس حنفي أن تطبيق البرنامج كان الهدف منه تحصين الشباب من الفكر الإرهابي، والتنظيمات المشبوهة ، وخيركم يداً بيد مع ولاة الامر تسعى لمكافحة الفكر الضال، وحماية أبنائها وبناتها من الغلو والتطرف انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في البناء والتنمية وتحقيق الأمن.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة قدم خلالها طلاب الحلقات اوبريت انشادي في حب الوطن ملوحين بعلم المملكة وداعين المولى ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الامين وولي ولي العهد ، في حين شكر مدير مركز الجنوب الأستاذ محمد الحدادي في كلمته الجهات الرسمية والخيرية المتعاونة في تنفيذ برنامج حصانة كما شكر الدكتور إبراهيم الأقصم وفريق العمل الذي أعد الحقيبة التدريبية وكل من ساهم في نجاح البرنامج مشيراً أن آلاف الطلاب قد استفادوا من الفعاليات التي نظمت على مدى ثلاثة أشهر.

وشاهد حضور الحفل فيلما وثائقيا عن برنامج حصانة بعدها القى الشاعر عوض السلمي قصيدة بعنوان (قرآني حصانة) نالت اعجاب المشاركين، ثم قدم المنشد محمد عباس انشودة (لأجل الوطن) واختتم المشرف عبدالعزيز خان الحفل بقصيدة شعرية بعنوان (حصانة فكر) في حين كرم المهندس حنفي القائمين على البرنامج والفائزين في المسابقات الخاصة بالبرنامج الوقائي.

