بالفيديو.. محمد نور يعلق على إلغاء مباراة اعتزاله وتكريمه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب الاتحاد محمد نور يتحدث عن قرار إلغاء مبارة اعتزاله وتكريمه، قائلا: « أقول خلوني أروح أتمرن أحسن بلاش أتكلم، قسماً بالله ما تهزوا في شيء».

وكشفت مصادر عن السبب وراء قرار إلغاء حفل اعتزال نور، مبينة أن بعض المقربين نقل معلومات مغلوطة للجنة المنشطات الدولية أدت إلى صدور القرار، إلا أنها كشفت أن هيئة الرياضة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لحفل اعتزال نور حصلت على موافقة من لجنة المنشطات لإقامة مباراة ودية بين نور ورفاقه.