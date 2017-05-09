مايكروسوفت تطرح سماعة ذكية جديدة تتيح التحكم بالأوامر الصوتية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلنت ” مايكروسوفت ” ، عن سماعة ذكية جديدة متوافقة أطلقت عليها اسم “إنفوك” بالتعاون مع شركة الأجهزة الصوتية الألمانية ” هارمون كاردون ” .

وأوضحت أن السماعة ” إنفوك ” لا سلكية وستسمح للمستخدمين بالتحكم فيها من خلال الأوامر الصوتية، وتستطيع بث الموسيقى والأخبار والمباريات الرياضية وأخبار الطقس وغير ذلك.

كما يمكن استخدامها لإجراء المكالمات الهاتفية مع الهواتف المحمولة والأرضية وغيرها من الأجهزة المتوافقة مع تطبيق الاتصال عبر الإنترنت ” سكايب ” .