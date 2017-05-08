الأسهم اليابانية تقفز بعد فوز " ماكرون " - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

ساهم فوز إيمانويل ماكرون، لرئاسة فرنسا، في تنشيط قطاع رجال الأعمال في أوروبا، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأعلنت عقب فوزه الأسهم اليابانية عن تسجيلها مستويات لم تشهدها منذ 17 شهرا اليوم الاثنين وسط تعاملات قوية مع استمرار ضعف الين.

وأغلق المؤشر نيكي 2.3 في المئة إلى 19895.70 نقطة بعد أن صعد عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015 كما سجل أعلى نسبة صعود يومية منذ منتصف فبراير، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.3 بالمئة إلى 1585.86 نقطة مع تداول 2.408 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.